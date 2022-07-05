泳池更衣室偷拍同性　男補習教師有違公德罪成候判

男補習老師去年7月在觀塘游泳池的男更衣室內偷拍同性裸體，因而被控作出有違公德的行為罪。他否認控罪受審，今日（5日）在觀塘裁判法院被判罪成，須還押至7月19日判刑，以待索取背景、心理專家及精神科醫生報告。翻查資料，被告曾任中學教師，以及並非首次被控相關罪名。他在5年前曾涉嫌於健身室及公眾泳池的男更衣室內偷拍裸男，而被控28項作出有違公德的行為罪，但在區域法院受審後，前年被法官裁定罪名不成立。

43歲被告黃志偉，現報稱補習老師。他被控於2021年7月26日，在觀塘游泳池更衣室內拍攝男子X的裸體相片。裁判官裁決時指，當日X與6歲兒子在更衣室更衣時，留意到被告站在4米以外，其褲袋露出1部手機的鏡頭且疑拍攝X，故X上前質問。初時X提出只要被告刪除相片便可了事，但由於事件驚動到康文署職員，故被告拒絕配合並指「你肯放過我，康文署職員都唔會放過我。」X最後報警處理。

裁判官續指，X是誠實可靠的證人。至於被告爭議在接受調查時，遭到警員威逼利誘，即警員發現被告過往有疑收藏不法裸照的紀錄，故只要被告配合調查，警員便不調查其他罪行，以及勸被告承認偷拍X，因「你影消防員，傳媒實會大肆報道」。裁判官指被告的說法有矛盾，拒納其證供，並裁定事實正如X所述，被告在更衣室內作出偷拍行為，因而裁定他罪成。

案件編號：KTCC 157/2022