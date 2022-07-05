今年6月晴雨分明　雨量少氣溫較正常高

今年6月香港的天氣晴雨分明，夾雜陽光、驟雨及雷暴。天文台今日(5日)回顧上月天氣，指首3周多雲及有驟雨，餘下大部分時間則天晴及酷熱，共發出了7次黃色暴雨警告、1次紅色暴雨警告、1次一號熱帶氣旋警告信號和1次三號熱帶氣旋警告信號。總體來說，上月較正常多雲，雨量較正常少，而氣溫則較正常高。

本港在上月出現2次相對惡劣的天氣狀況，天文台指受一道在廣東沿岸徘徊的活躍低壓槽影響，6月7日至11日天氣變得不穩，間中有大驟雨及狂風雷暴，各區普遍錄得逾200毫米雨量。而在6月8日，天文台發出今年第2個紅色暴雨警告信號，當日新界部分地區出現嚴重水浸，一名女子在大埔石澗遇上山洪暴發遭沖走罹難。此外，當日早上長洲附近出現水龍捲。在6月30日被命名為暹芭的熱帶風暴，移向廣東西部沿岸一帶，為本港帶來狂風驟雨及雷暴。當日多處地區錄得超過20毫米雨量，而港島，九龍及新界東部更錄得超過50毫米雨量。

此外，天文台上月錄得的平均雲量為83%，較6月的正常值多約6%；全月雨量方面，雖然荃灣、大埔及西貢區均錄得超過450毫米的雨量，不過6月雨量僅349.2毫米，較正常值491.5毫米少約29%。今年上半年累積的雨量為1054.5毫米，較同期正常值1082.5毫米少約3%；6月氣溫為攝氏28.6度，較正常值28.3度高0.3度。