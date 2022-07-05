電單車香港仔被盜　一日後紅磡尋回　警拘非洲假難民偷車賊

有網民昨日(4日)在社交網貼文，指其朋友停泊於香港仔石排灣碧山樓的一輛KTM390 Duke電單車，早上約8時發現被人偷走，該車前晚(3日)9時35分停泊上址過夜。該電單車有一個特徵，腳踏是車主自己加上去，以及有黑色PK架，懇求網民若果見到該電單車，立刻通知他，將會獲得報酬。

今日(5日)下午約5時，該網民再貼文，指已經找到該電單車，並感謝各位電單車師兄、師姐幫助。據了解，紅磡分區特遣隊警員，今早在華豐街巡邏時，發現一輛匙膽被撬毀、剪斷了電線及安插了萬能匙的可疑電單車，經查證其登記資料後，證實是失車，於是通知跟進偷車案的西區警區刑事調查隊探員到場一齊埋伏。

至下午，一名非洲漢到場取車時，埋伏的警員隨即現身拉人，對方見狀拔足逃走，探員窮追幾百米至蕪湖街觀音廟對開，成功拘捕該名持「行街紙」留港的32歲加納籍男子，涉嫌「擅自取去交通工具」、「車內盜竊」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」，他報稱無業，居於紅磡區。其後，警方通知車主到場認領電單車。