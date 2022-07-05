海外升學及移民料增逾20%　超過3萬港人赴加拿大

今屆DSE即將放榜，考生都要為未來規劃生涯，海外升學及移民一向是不少人的選擇。本港近年移民人數激增，領智教育移民有限公司董事黎名駒預計，今年的海外升學移民人數會較去年增長逾20%。至於海外升學人數最多的國家的首5位則是美國、加拿大、德國、英國及澳洲。

至於移民人次，黎以加拿大為例，2020年獲得學生簽證的香港學生人數約3,000人，去年急增至8,000人。他估計今年會有逾1萬人以學生簽證到加拿大留學，上升幅度約25%。而工作及學生簽證合計，去年則有逾1.8萬人離港移至加拿大，今年則預計有超過3萬人。另外，去年以BNO簽證前往英國就有2.6萬人次，其子女毋須學生簽證則可到當地讀書。黎以加拿大及英國為例，表示考慮移民人數逾5萬人，高達5%以上。

黎又指，其他國家尤其是加拿大給予香港市民不少移民優惠政策，如去年起學生可以透過Stream A讀書移民，只要該地留學讀書則可申請成爲永久居民，毋須其他計分，同時亦有Stream B工作移民政策，畢業後5年內於加拿大工作1年則可申請，相信此政策吸引不少港人打算移民。