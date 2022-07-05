餐飲集團高層稱斷婚外情後遭勒索　女員工今起區院受審

連鎖餐飲集團董事總經理去年初與公司分店女員工發展婚外情，半年內6次到酒店幽會，每次完事後男方都留下5,000港元現金給女方，惟男方其後疏遠女方。女方疑感不忿，涉嫌威脅公開2人的照片，勒索男方50萬港元。她今（5日）起就勒索罪於區域法院受審。男事主稱感到被告「好要錢」、「好有部署」，被要挾公開相片令他感到很大壓力，如「有計時炸彈會爆既感覺」。案件明（6日）續審。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。法官今頒下匿名令，禁止任何人報道事主X的身份或公開其名下公司和餐廳名字。事主X今由特別通道進入法庭、在屏風後作供。X供稱，他於1980年代開始經營食肆，及後創辦公司，截至2021年為止，公司旗下有12食肆分店，另有經營零售及批發，公司亦有計劃將來上市。X指，公司分店於2020年12月聘用被告，而他於2021年1月底與X發展成情侶關係，兩人於2021年2月20日到黃金海岸酒店午餐，其後入住酒店及性交。X稱當晚凌晨時分離開酒店房時，他把5,000港元塞入被告的手袋內，自該次與被告發生關係後，他有意疏遠被告，惟被告「死纏爛打」、經常打電話和用WhatsaApp發訊息給他。及後於同年3月至7月，X稱他每月會到酒店見被告一次，每次亦會給予被告5,000港元現金。X指當時他已婚，他對於2人關係感到很大壓力，一旦關於曝光，可能會對公司品牌信譽和家人造成很大影響。

X續供稱，兩人關係於2021年7月變差，他感到被告「好要錢」、「好有部署」，指被告曾經到仁安醫院求診，並要求他為其付款，X初時不想答應，但在被告糾纏下為其支付了約3萬港元診金。他其後疏遠被告，不再接聽被告電話及不回覆短訊。及至同年9月，被告開始透過WhatsApp短訊威脅他要公開2人的照片，並要求15萬港元、其後又增至50萬港元，被告威脅「是不是要去你公司傾」、「如果我們的照片公開就不好，你個名就臭哂」，情況持續至同年10月初，X報警求助。X稱感到好壓力，形容「有計時炸彈會爆既感覺」，曾感到頭痛和失眠，惟他記憶中2人並無合照，他估計是被告在酒店曾偷拍他。X又提到，被告在WhatsApp短訊指他強姦和奪走其初夜，X稱被告說謊，指被告交給公司的履歷，顯示被告已婚。

案件編號：DCCC 1146/2021