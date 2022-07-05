雙程證漢殺妻案續審　2證人稱收到被告電話認殺人

持雙程證六旬漢涉嫌在家殺妻案今（5日）於高院續審。控方先後傳召死者的契媽及被告雀友等作供，死者契媽稱案發早上因死者沒有回應她的微信訊息遂到單位找她，卻發現大門鎖上但留有像掌印的血漬。被告的雀友則稱案發當日下午被告曾致電她稱殺了妻子，並稱「我用刀斬咗個八婆……佢有無死我都唔知」，但被告並無透露斬妻子原因。

現年66歲的無業被告肖春強，被控在2019年11月14日，在香港謀殺其當時55歲的妻子王鳳桂。死者契媽郭五妹稱在2018年因打麻雀而認識死者，稍後因覺得死者很好，故口頭答允死者上契的要求。郭會不時到死者家打牌，死者亦有給她單位大閘鎖匙，木門則不會上鎖。郭知道被告是死者丈夫，但只知他叫阿強。郭指沒有見過死者與被告「嗌大交」，只曾「嗌霎兩句」。郭指案發早上到死者單位打開鐵閘後，見到大門鎖上，門上更有血漬。她先到大堂找保安及房署職員，再到單位後她才報警。

被告雀友廖惠虹供稱，因打麻雀而認識被告與他妻子，且曾與他們打過麻雀數次，廖形容該2人是正常夫妻關係。案發當日下午4時許，被告致電給她稱用刀殺了妻子，且曾稱：「斬咗好多刀……我亂斬」及「好多人想我死」，且提及自己當時在羅湖。廖稱聽到被告的聲音像很後悔，且有勸他自首，但被告沒有回應。居於內地的死者女兒李向容亦供稱，曾見過被告2次，被告在案發前亦曾致電她稱與死者有矛盾及曾為了小事吵架。案發當日下午被告又致電她，稱用刀殺了死者，且稱「當時很生氣，所以咁做」。另外住在死者對面的鄰居黎天欣就指，案發當日凌晨4時許聽到死者不斷大叫「X你老母」及夾雜硬物撞擊的「鑿鑿」聲，數分鐘後靜了下，並聽到關門聲。案件明天（6日）續審。

案件編號：HCCC 337/2020