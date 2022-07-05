理大7.16舉辦創科開放日　展示交叉學科創新等成果

理工大學早前成立中央研究平台「理大高等研究院」，連同轄下共16個跨學科研究院及研究中心，透過即將於下周六(16日)舉行的「理大創科開放日」，向公眾展示在交叉學科研究、創新、知識轉移及創業培育各方面的最新發展及成果。理大校長滕錦光表示，創科在促進香港以至粵港澳大灣區的發展及提升競爭力方面，擔當愈趨重要的角色，故今年首辦有關開放日。

「理大高等研究院」目前的16個跨學科研究院或研究中心，涉及醫療科學、智慧城市發展、碳中和及體育科技等科研範疇。當中的人工智能物聯網研究院，就致力融合人工智能及物聯網技術，讓數碼設備、車輛及機械人等進一步推行智能化，其中一項研究成品更已於機場應用，透過預測航班到港時間及行李數量，使本來需花近4小時的分配行李工作，節省至能以秒計算處理，確保人手資源有效平衡利用。另外，先進製造研究院內的信息物理系統同樣已應用於國內工廠，以智能生產形式，讓生產線的每個步驟數碼化，從而能減少生產時出錯的機會，並減低成本。

被問到對新一任創新科技及工業局局長上任有何評價時，滕錦光表示創科發展對香港現階段屬非常重要領域，上一屆政府亦已在創科方面投放1,500億港元，相信新一屆政府能透過北部都會區發展，繼續為創科提供更多土地、政策及資金。滕更期望政府能投放更多資源到大學科研，包括增加博士生名額。