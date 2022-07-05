政Whats噏：立會會期至12月結束 有指暑假時間維持不變

過往立法會會期通常由每年10月1日開始，至翌年9月30日為止，當中喺7月中通常就會休會，議員可以放長達2個半月嘅暑假。但喺新選制下，今屆嘅立法會會期由1月開始，直接改變立法會運作周期，本年度會期將由1月開始至12月結束。惟有指立法會放假時間不變，依舊維持喺7月中至10月之間。

根據《立法會條例》，立法會會期的結束日子，由行政長官刊憲公布。而最新立法會文件顯示，指行政署下午通知立法會，表示行政長官將會訂定12月一個指定日子，作為立法會會期完結的日期，但確實日子仍有待公布。 至於2022年度會期餘下部分嘅立法會會議日期由立法會主席決定，秘書處將另行通知議員。

儘管立法會會期時間有所改變，但消息指，立法會放暑假時間維持不變。原因係立法會早前已商討大樓擴建時間，為配合工程，7月中開始會照放暑假，至10月復會，休會時間與往常相差不大，並無特別長或者短。又有指早前立法會曾商討假期是否要移至年尾才放，但經過一輪討論，以及礙於工程影響，依舊維持於7月中放假。

立法會會期以及假期有咗定案之後，意味未來立法會換屆選舉亦隨之改變，由過去9月進行立法會選舉改至12月選舉。