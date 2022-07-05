恐龍展周五起舉辦　市民明凌晨可預約　闖失落世界尋八龍

香港科學館將於未來數月舉辦特備展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大•尋龍記」，搜羅8組極具名氣的恐龍物種，包括暴龍、三角龍、西龍、哈特茲哥翼龍及幼齡蜥腳類恐龍。是次展覽將於本周五(8日)至11月16日期間，在香港科學館二樓展覽廳舉辦，開放時間為平日上午10時至晚上7時，周末及公眾假期上午10時至晚上9時，逢周四休館。市民可免費進場，但需於入場前在網上預約，最快可於明日(6日)零時起進行登記。

是次展覽將展出珍貴的化石珍品、高完整度的化石骨架、精美的古生物藝術插圖、以高科技製作的影片，以及以科學研究重構的史前最大掠食性恐龍和最大的飛行生物，讓觀眾一睹這個神秘的恐龍失落世界。其中重點展品之一的侏羅紀「異特龍」是被還原得最完整的化石骨架，完整度達99%，僅缺少了尾部末端。另一特色展品「暴龍」，又稱「暴君蜥蜴」，身長達13米，屬於恐龍滅絕前生存至最後的恐龍，擁有專為殺戮而生的強大身體構造，包括能粉碎骨頭的顎部及巨大的牙齒。

恐龍展亦增添了人工智能(AI)元素，為觀眾帶來更多互動，展廳亦設有激光立體掃描儀，讓參觀者掃描仿製恐龍化石，體驗研究人員製作化石模型的工作。文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(5日)在開幕典禮致詞時表示，是次展覽創作團隊有來自瑞士，德國，荷蘭及意大利的成員，正好說明香港是個中外交流的理想平台。