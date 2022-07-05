酒店露天浴池戲水　情侶不禁上食下品　纏綿舉止盡收網片

孟子千古名句「食色性也」，放在如今世代仍然適用，但古人仍借後句「君子好色不淫」警醒世人，雖則好色乃人之天性，仍要懂得拿捏尺度，方不失道德。啟德某屋苑一對情侶上月在單位露台上演活春宮的影片於網上瘋傳，片中女主角其後因涉有違公德被警方落案拘捕。惟事隔一個月，社交平台再有一段纏綿的影片引起熱議，片中男女主角在北角某酒店的露天浴池戲水，期間疑情不自禁在水中交歡，疑似做出不雅舉動，惟當中過程被樓上住客拍攝後上傳至多個網絡群組。

網傳影片及相片可見，片中女生靠在池邊食外賣，而男方則從後方緊抱腰。期後，女生坐在池疑赤裸下身、張開雙腳，男方則浸在池內、頭部貼近女方下體位置，疑做出不雅的口交舉動，後者更坐在池邊，一邊手持外賣進食，一邊任由男方「服侍」，似乎額外享受。但由於現場露台沒有任何遮掩及上蓋，兩人的舉動實況或已即場被居於上層的住客盡收眼簾。

根據《刑事罪行條例》，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬違法，可判處罰款1,000港元及監禁6個月，片中男女主角可能已觸犯法例。另外，拍片者將有關情況拍攝下來，行為本身不犯法，但如在網上發布有關片段，便可能觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》，最高刑罰為罰款100萬港元及入獄3年。