司法雙重標準　上海仔生日P犯聚　拖足3個月未告

曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，過去因身負重罪兩次棄保潛逃海外，回港竟甩難獲放生，其後繼續目無法紀，在疫情最嚴峻時大搞「無罩」生日宴，經東網及《東方日報》揭發及報道後引起各界嘩然。警方揭發地點是銅鑼灣一間「私竇」，雖證據確鑿，但拖足超過3個月仍未採取行動，令人質疑上海仔背後疑再有司法保護傘。反而全國人大代表洪為民生日引發的「洪門宴」，有關人等已負上刑責，惟上海仔的「鴻門宴」卻不了了之，似乎有雙重標準。有學者促請警方及律政司盡快行動，彰顯法治。

港府於今年2月10日起至4月20日禁止兩戶以上人士在私人地方進行多戶聚集，惟上海仔涉於該段期間，在銅鑼灣Tower 535的私竇舉行生日宴，現場不止一枱，而上海仔在席的一圍至少16人列席，賓客多為江湖中人及親友。雖然場所報稱已結業，但有關人等仍可在內飯敍，不排除有人「掛羊頭賣狗肉」，聲稱結業但仍做生意，逃避執法人員巡查。上海仔、出席賓客、組織慶生宴人士、場地負責人均涉嫌違反《預防及控制疾病規例》下的相關限制。

任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。其中參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付5,000港元定額罰款，解除因該罪行而須負的法律責任。不過，事發至今超過3個月，上海仔等人仍逍遙法外，令人質疑他背後有司法保護傘及多方包庇。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，洪為民事件涉案人士已遭票控，公然違例的上海仔及賓客卻未有負上刑責，政府應該一視同仁，嚴正執法，不能因涉案人身份而退縮。此外，政府亦要追查涉事場所聲稱已結業，是否「掛羊頭賣狗肉」避開執法，否則有人東施效顰，令到政府日後執法更困難。