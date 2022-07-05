55場所納強檢　旺角南豐小廚雞煲火鍋上榜

再增55個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該55個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於田灣嘉隆苑重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.粉嶺碧湖花園2座

2.青衣綠悠雅苑1座

3.大埔宏福苑宏志閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘順利紀律部隊宿舍5座

2.粉嶺華明邨信明樓

3.屯門錦華花園B座

4.香港仔嘉隆苑嘉平閣

5.九龍城天寰天海匯3座

6.葵涌石籬二邨石佳樓

7.西貢對面海邨海昌樓

8.屯門富泰邨美泰樓

9.牛頭角牛頭角上邨常悅樓

10.屯門友愛邨愛曦樓

11.筲箕灣耀東邨耀安樓

12.石硤尾石硤尾邨美菖樓

13.荃灣萬景峯2座

14.旺角海富苑海寧閣

15.土瓜灣翔龍灣6座

16.東涌映灣園悅濤軒10座

17.跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣

18.紅磡利工街9號悅目

19.屯門兆山苑椰景閣

20.大埔逸瓏灣8第1座

21.深水埗澤安邨榮澤樓

22.長沙灣麗翠苑麗楊閣

23.灣仔駱克道292-294號

24.荃灣韻濤居A座

25.屯門大興邨興平樓

26.牛池灣清水灣道8號

27.沙田帝堡城2座

28.掃管笏OMA OMA 2B座

29.馬鞍山星漣海1座

30.沙田銀禧花園8座

31.大圍海福花園福熹閣

32.觀塘安泰邨景泰樓

33.馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

34.大埔新興花園康信閣

35.北角英皇道58號康福園B座

36.油塘高怡邨高志樓

37.天水圍天恒邨恒卓樓

38.將軍澳海翩滙5座

39.鴨脷洲利東邨東昌樓

40.東涌富東邨東盛樓

41.筲箕灣東駿苑金駿閣

42.銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1座

43.慈雲山慈民邨民裕樓

44.觀塘凱滙1座

45.北大角咀維港灣9座

46.西灣河嘉亨灣1座

47.香港仔石排灣邨碧朗樓

48.北角港運城2樓202號舖 聯盛宴

49.鰂魚涌英皇道1026-1028號海景樓及海山樓地下低層 大家樂

50.鰂魚涌英皇道971號英皇大樓1樓 大快活

51.旺角黑布街25號地下 南豐小廚雞煲火鍋

52.筲箕灣耀東商場1樓S101號舖 大家樂