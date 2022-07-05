55場所納強檢 旺角南豐小廚雞煲火鍋上榜
2022年07月05日 22:03
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再增55個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該55個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。
另外，政府明日將於田灣嘉隆苑重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.粉嶺碧湖花園2座
2.青衣綠悠雅苑1座
3.大埔宏福苑宏志閣
涉及多宗病例的地點如下：
1.觀塘順利紀律部隊宿舍5座
2.粉嶺華明邨信明樓
3.屯門錦華花園B座
4.香港仔嘉隆苑嘉平閣
5.九龍城天寰天海匯3座
6.葵涌石籬二邨石佳樓
7.西貢對面海邨海昌樓
8.屯門富泰邨美泰樓
9.牛頭角牛頭角上邨常悅樓
10.屯門友愛邨愛曦樓
11.筲箕灣耀東邨耀安樓
12.石硤尾石硤尾邨美菖樓
13.荃灣萬景峯2座
14.旺角海富苑海寧閣
15.土瓜灣翔龍灣6座
16.東涌映灣園悅濤軒10座
17.跑馬地鳳輝臺12號蔚雲閣
18.紅磡利工街9號悅目
19.屯門兆山苑椰景閣
20.大埔逸瓏灣8第1座
21.深水埗澤安邨榮澤樓
22.長沙灣麗翠苑麗楊閣
23.灣仔駱克道292-294號
24.荃灣韻濤居A座
25.屯門大興邨興平樓
26.牛池灣清水灣道8號
27.沙田帝堡城2座
28.掃管笏OMA OMA 2B座
29.馬鞍山星漣海1座
30.沙田銀禧花園8座
31.大圍海福花園福熹閣
32.觀塘安泰邨景泰樓
33.馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
34.大埔新興花園康信閣
35.北角英皇道58號康福園B座
36.油塘高怡邨高志樓
37.天水圍天恒邨恒卓樓
38.將軍澳海翩滙5座
39.鴨脷洲利東邨東昌樓
40.東涌富東邨東盛樓
41.筲箕灣東駿苑金駿閣
42.銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑1座
43.慈雲山慈民邨民裕樓
44.觀塘凱滙1座
45.北大角咀維港灣9座
46.西灣河嘉亨灣1座
47.香港仔石排灣邨碧朗樓
48.北角港運城2樓202號舖 聯盛宴
49.鰂魚涌英皇道1026-1028號海景樓及海山樓地下低層 大家樂
50.鰂魚涌英皇道971號英皇大樓1樓 大快活
51.旺角黑布街25號地下 南豐小廚雞煲火鍋
52.筲箕灣耀東商場1樓S101號舖 大家樂
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