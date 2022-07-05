返工玩電話被炒　實習生網上訴苦　公司經大學促刪貼

最後一年學期，大專生都會趁畢業前進入職場實習。有實習生早前在網上討論區分享其經歷，指自己提早近一個月完成公司所要求的工作項目，遂於上班時「撳手機」，未料上司發現後隨即將他「炒魷」，整個實習期僅剛過半個月，因感到不忿便在討論區訴苦，同時公開了涉事公司名稱。意想不到的是，事件相隔20多天再有新進展，該實習生今日(5日)再發文指收到大學通知，竟得悉該公司要求他就上述事件道歉及刪除貼文，再掀起網民討論。

事緣於上月中旬，該實習生在網上貼文表示，公司要求他所交的項目遞交期限為7月中，而自己半個月就已經完成有關工作。他又提，由於需要完成實習後才可以畢業，「搞到我要搵過份實習工」，因而感到不快。他又批評涉事公司打壓勞工，「得嗰丁水咁多人工，仲要無啦啦炒人」，又表示自己只希望「事事但但做完可以畢業就算」。有關貼文登出後引起網民討論，由於事件愈炒愈熱，有網民亦好意提醒，「大公司法律部可能好得閒㗎，記得講事實同個人觀點好了，唔好吹大咗」。

直至今日，該實習生再度發文表示，涉事公司與大學聯絡，要求事主就網上發文一事道歉及刪除貼文，批評「咁樣炒人法仲唔夠，仲要搵間大學嚟打壓我」。有網民獲悉事件經過後，擔心樓主此而面臨法律訴訟；不過亦有人認為，樓主只是講真實，且他已完成公司要求的工作，如果因此被對方「告得入」而不能畢業，會為樓主感到不值。