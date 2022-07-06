病人助理投身戰疫第一線　獲醫管局傑出員工獎

平凡的工作也可做出不平凡的效果，醫院管理局嘉獎2022年度的傑出員工，一頭短髮，皮膚黑實的魏碧娟是其中一員，「娟姐」接受訪問時一面靦腆，很難想像她是一眾護士及中風病人眼中了不起的人！2013年她入職是只是普通清潔工，多年近一面返工一面進修，1年後已正式轉為病人服務助理，主力服務內科病房的療養科及康復科。今年初，第5波疫情爆發時，為了減輕同僚壓力，她自告奮勇向主管要求進入隔離病房工作，照顧確診病人，雖然防護衣常令她混身濕透，但她卻稱「始終要有人做」。

51歲的娟姐在醫院已渡過9個寒暑，現時在內科病房任職病人服務助理。她的同事兼東華醫院內科病房經理林珊表示，「娟姐」是一個十分不計較的同事，「別人眼中好辛苦的工作，如追更、倒屎、甚至處理遺體等」，對她來說都不計較。「即使遇上較麻煩的病人，亦會好有耐性」。

第5波疫情爆發時，不少人聞「疫」色變，娟姐卻自動舉手入去，獲上司盛讚的娟姐笑笑說「始終要有人做」，她說，自己是染疫過來人，「無咁擔心」。不過，隔離房的工作還是令她猶有餘悸，因為要長時間穿保護衣工作，去廁所、飲水都不容易，每天工作完畢都是混身濕透。

娟姐熱心工作，經常花時間與病人聊天，由於她面對的病人大多是需要長期駐院及重度護理，「日對夜對」下，彼此已建立互信感情，能夠幫到病人，她亦感十分滿足。談到照顧病人的心得時，她分享解開病人心結的往事，一位7旬男子因突然中風入院，不能言語、半邊身體不能移動，入院初期完全不理會其他人，娟姐有意無意間向該名病患講述過去中風病人康復的事跡，這名病人漸漸恢復信心，在短短一個月內，便由半身癱瘓至成功用柺杖復行，還能親口向照料他的一眾醫護說多謝。