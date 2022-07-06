東方日報A1：換屆急拆地雷　公僕加薪縮水

上屆政府把公務員調整薪酬押後由今屆政府處理，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日公布，行政長官會同行政會議通過公務員加薪方案，提出高、中、低層劃一加幅2.5%。她稱，今日會與4個中央評議會就決定商討，及後提交立法會諮詢，再交立法會財務委員會審議，生效日期追溯至今年4月1日。她多次重申薪酬趨勢調查並非加薪單一指標，認為公務員團隊會明白加薪幅度的背後原因，覺得公務員士氣不會被影響。惟港府的決定卻引起公務員團體反彈，均認為增幅不合理，某程度等於減薪，打擊公務員士氣。

薪酬趨勢調查結果於5月底出爐，低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，上屆行政會議最終抽起有關議題留待今屆解決。

楊何蓓茵昨日表示，薪酬趨勢調查是6個因素之一，並不是一定要跟隨，今年是特別年份，去年香港經濟復甦，但今年第一季嚴重挫折，就業不足，故需要小心處理加薪問題。她指6大因素要考慮經濟狀況，就算現時失業率、就業不足有下降，但整個市場復原需時間，環球經濟狀況受影響，包括外國通脹升幅、地緣政治造成不明朗因素，故要審慎處理加薪問題，又稱財政預算是赤字預算，認為加幅2.5%是較好平衡。

香港公務員總工會主席馮傳宗指，局方似乎刻意放大經濟困難，以及政府財政困難狀況，直言加幅完全不合理，早前薪酬趨勢調查報告列明，低、中層公務員加幅4.55%，強調政府提交的數字相差太遠。又指有關機制實行29年，政府卻無辦法解釋如何計算及得出2.5%的加幅，難免令公務員沮喪及影響士氣。

另外，高級公務員協會主席李方沖回覆傳媒查詢時表示，政府今日將約見公務員團體解釋有關薪酬調整建議方案，因此不回應有關加幅。政府人員協會則希望行會作出微調，加薪4%。

至於華員會會長利葵燕則稱，政府提出的幅度對累積通脹來講偏低，過去公務員凍薪，累積通脹已高於5%，現時某程度等於減薪。她又稱，主要官員都已經追通脹，但公務員未有追回，對公務員團隊士氣有打擊。她指明白經濟未完全復甦，部分行業開工不足，但政府財力穩健，華員會本提出追回累積通脹，即加5.3%，但今次政府建議2.5%，對此感到失望，之後會提出反建議及理據予局方。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，做法雖則可能影響士氣，但提到不少公務員吃裏扒外，預料政府將來都有大改革，亦應該整頓。他指部分公務員雖則與政府理念一致，都需要衡工量值，反指過去政府寵壞公務員，例如上一任政府在疫情期間公務員卻在家辦公。他續稱公務員若有「離心」，加多少少工資亦不會擁護政府，反而建議要利用強硬整治手法，不能讓公務員再次有負市民。

另外，根據政府提交立法會的文件指出，若果落實有關方案，公務員的薪酬開支為30.6億元，加上廉政公署人員、資助機構及輔助部隊，總額達到68.03億元。其中廉署薪酬開支為2,800萬元、資助機構則為37.02億元，輔助部隊則為1,300萬元。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：