議員批不積極提升競爭力　政府指正商討政策向外「搶人才」

外界關注移民潮令本地人才流失。議員謝偉銓關注不少行業缺乏人才，除移民外，生育率下降亦是原因之一，詢問政付如何做到增強勞動力，提升香港競爭力，認為特首李家超不夠積極，詢問當局人才政策有何具體計劃及目標。特首李家超表示，已與商務及經濟發展局探討如何吸引企業來港，希望當局在一至兩個月內提出新方案，其後在施政報告交代，目的是要與世界「搶人才」。

李家超認為香港本身有吸引力，明白檢疫規限影響人才來港，故會積極跟進。他又指香港競爭力排名第五，是自由社會、有活力、低稅等，就算別人抹黑也抺黑不了的，希望港人不要妄自菲薄，但認同需要不斷發展，包括與大灣區聯繫，吸納龍頭企業來港，相信能大大提升香港吸引力，而有關部門亦會積極研究有利的政策，希望1至2個月內向他作出交代。

議員葛珮帆關注維護國家主權及安全問題，她提到網絡安全法、規管眾酬等都相當重要，認為政府在整體安全格局方面需要做好，詢問如何提升政府及社會維護國家安全的意識。

李家超認為維護國家安全責無旁貸，而安全因素延伸至不同領域，認為抗疫也是安全問題之一，甚至國家安全、食物安全甚至系統安全等，而法例上需要做好，已要求部門就效用方面着眼研究；至於其他安全方面，如Omicron來襲，安全系數要加深及提高，當他判斷是危機，可以動用所有人一齊展開工作。