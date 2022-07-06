關注疫下影響精神健康　盧寵茂指相關調查明年首季完成

疫情肆虐，早前更有調查發現，指約一成受訪者出現創傷後遺症，嚴重影響精神健康。有議員今日（6日）在立法會提出口頭質詢，關注全港精神健康審查的進度；亦有議員留意到獨居長者在疫情下未有得到足夠支援，為隱蔽的一群。

議員林素蔚詢問當局會否考慮推行全港性的精神健康普查，並強化線上或電話輔導及情緒支援，甚至設立地區康健中心。醫務衞生局局長盧寵茂指綜合各個相關部門意見，當局於2019年已委託大學，進行3項為期42至51個月的大型精神健康調查，調查工作將於下年第一季完成。

議員江玉歡則關注獨居長者在疫下的苦況，形容他們為隱蔽的獨居人士，更得到極度焦慮及低落的情緒，而政府有何方法協助他們。盧指在疫情下，社會福利署資助一些長者地區中心及鄰舍中心，中心亦會主動慰問長者，並按需要提供服務。另一議員楊永杰亦指，疫情下很多市民仍未察覺自有精神問題，因此政府有否提供一套自我篩查的系統，以便自我檢查及求醫。盧指「陪我講」一站式精神諮詢網站，有提供上述服務，瀏覽人數亦已超過一百萬人。