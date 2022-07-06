IB今放榜　至少10學校誕狀元　英基錄36名續成最大嬴家

國際文憑大學預科課程(IBDP)今日(6日)放榜，多間學校昨晚(5日)經已率先報捷，全港目前至少有10所學校誕下狀元，其中英基學校協會繼續成為大嬴家，轄下7所屬校一共有36名學生考獲滿分45分佳成績。至於其他傳統勁旅，拔萃男書院、加拿大國際學校、保良局蔡繼有學校和耀中國際學校、香港華人基督教聯會真道書院等，則同樣續有狀元誕生。

英基學校協會宣布，轄下7間中學，今年一共有36名滿分狀元，分別來自港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院，惟較去年的46人略減，校方明日將率眾尖子亮相；至於榜眼及探花，即考獲44分及43分的確實人數則暫未有提供。另一方面，拔萃男書院今年亦宣布，共有5名學生考獲滿分成為狀元，人數較去年的17名狀元大幅減少，而考獲44分及43分，則分別同樣有13人，平均分為42。

其他學校方面，保良局蔡繼有學校、香港加拿大國際學校今年同樣有4名狀元，香港華人基督教聯會真道書院則誕生2名狀元，並無榜眼，有8名探花，整體有22人考獲40分或以上，平均分39.3。國際文憑組織稱，因應疫情影響而連續兩屆考試調整考生等級，惟有關考試成績正逐步復常，確保IB考試持續獲得外界認可。今年全球逾17萬名IB考生中，640人考獲滿分，較去年同期減少近半，但仍然比前年同期140人，增幅3.5倍。