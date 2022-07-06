議員促確保學校提供公民科及國安教育　教育局：會提供相關元素

當局指全部公帑資助的學校都有提供公民科及國安教育。

針對公民教育及國安教育，教育界議員朱國強今日(6日)在立法會會議上提出口頭質詢，促政府交代就讀直資中學非本地課程的學生數目，並質疑是否每所學校都有提供公民科及國安教育課程。教育局局長蔡若蓮指全部公帑資助的學校都有提供公民科及國安教育，所有非本地課程基本上都參考本地課程實施及落實。

蔡若蓮指2021/22學年香港約有32.59萬名中學生，只有1125人在直資中學修讀非本地課程。她續稱，所有直資學校都要修讀中國語文科，直資學校非本地課程學生中四都要修讀公民科。此外，她指全部公帑資助的課程都有公民科及國安教育，需根據本地學校模式運作。

針對非本地課程同學，蔡指要根據相關國際課程要求符合課程質素，而學習中國歷史、文化則需要整間學校審視。至於國際學校方面，議員陳家珮質疑如何提供國家安全教育環境。蔡稱，所有學校都要按照《港區國安法》及相關指示，早前落實《國旗法》、《國歌法》都有提供相關元素。她強調本地課程要確保學習元素，當中就包括國家觀念及國民身份認同。