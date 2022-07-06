政Whats噏：陳祖恒加入經民聯　話議會單打獨鬥冇咁好

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒加入經民聯。陳祖恒話過去6個月嘅議會工作中，感受到經民聯嘅支持，喺第5波疫情期間亦曾與經民聯合作，向政府爭取紓緩措施，並取得成果，認為與經民聯的理念一致，期待更多合作，令工作更加順利。

過去陳祖恒同經民聯保持合作關係，並無正式加入，被問到加入契機為何？佢話一個人喺議會單打獨鬥冇咁好，上任至今半年，加上新政府展開，認為係好嘅時間及契機，始終一個人力量有限，加入與理念一致嘅經民聯希望可以發揮得更好。另外，佢早前被委任為生產力促進局主席，今日(6日)辭去工商事務委員會副主席職務。

經民聯主席盧偉國、副主席林健鋒歡迎陳祖恒加入。林笑言，經民聯議員愈搵愈靚仔，又指兩人認識好耐，陳涉獵好多範圍，工作理念相似，故走埋一齊，雙方交流認識好耐，並無話邊方面先招手。至於之後會否再擴大版圖，林則指立法會內有不少志同道合嘅朋友，有傾有講。立法會第二大黨原為工聯會，但隨麥美娟加入政府出任民政及青年事務局長後，議席減至7席；本身有7席嘅經民聯，則因陳祖恒加盟後增至8席，成為立法會第二大政黨。