議員指領展管理問題多　邀何永賢落區視察

基層生活艱難，有市民反映領展房地產投資信託基金管理欠佳，並且不斷加租、又多次拆售公屋及資助房屋的商業設施，改動並不符民生需要。有議員就此提出口頭質詢，批評該房托基金累積大量問題，亦未有居民設想；更有議員促請房屋署署長共同落區視察。

議員黎棟國今日(6日)在立法會大會上質詢有多少宗由房屋委員會沒有管控權、由第三者擁有、但無適時維修或遭放棄的公共屋邨及資助房屋屋邨康樂設施的個案，以及政府在推動相關商業設施的成效及缺失。房屋局局長何永賢回應指房委會分拆出售的180項物業中，該房托基金擁有123項物業，另外56個物業已經轉售。另外，何指和一般私人業主一樣，拆售物業的業主受法例，地契條款等規範，只要符合規定和地契條文，政府及房委會無權干涉其商業決定。

議員鄧家彪批評該房托基金累積的問題未有解決，必須盡快處理此「燙手山芋」。他又指當初該房托基金上市時，公屋及居屋居民都「被賣豬仔」，他又引用觀塘一屋苑例子，指該處由該房托基金管理，但長年沒有維修，亦拒絕向居民借出空間舉辦活動，但工程費用就要業主支付7成，並質問局長會否一起落區視察。何指手上沒有該屋苑資料，會後一定會跟進個案，並指設施建設得好，對各方面都是雙贏。