《香港01》大股東于品海再被入稟 為公司做擔保被追逾4億元

《香港01》母公司南海控股旗下公司，於昨日（5日）被招商銀行入稟高院，追討該公司所欠的貸款逾5340萬美元（折合約4.19億港元），招行同時亦控告作為該筆貸款擔保人的南海控股及主席于品海，要求對方還款，及要求法庭宣布作為抵押品的橙天嘉禾影城有限公司全數股份現屬招行。這是于品海繼6月初被建設銀行追討擔保債券款項後，再次被入稟追款。

原告是招商銀行股份有限公司，被告分別是美視角有限公司、南海控股有限公司及于品海。據入稟狀指，招行深圳分行於2018年2月7日與美視角達成貸款協議，該協議亦曾先後於2021年11月24日及12月20日兩度作更新。根據協議，招行向美視角借出1.5億美元（折合約11.77億港元），而美視角亦作為該筆貸款的押記人，把其擁有的橙天嘉禾影城有限公司之100%股份作為貸款抵押品。至於南海控股及于品海則作為該筆貸款的擔保人，須確保美視角能償還貸款。

入稟狀又指，直至今年2月21日，該貸款協議到期，但美視角仍未償還全部貸款，原告於今年4月中曾要求被告還款但不果。入稟狀指截至今年6月13日，美視角仍欠5080萬美元（折合約3.98億港元）、手續費166.1萬美元（折合約1300萬港元）及利息94萬美元（折合約73.9萬港元）。原告現要求被告還款，且要法庭宣布作為抵押品的橙天嘉禾影城股份現屬原告所有。

案件編號：HCA 821-823/2022