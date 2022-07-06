恐龍展預約火速派罄　「龍」友瘋狂F5　促科學館加開入場時段

香港科學館舉辦「香港賽馬會呈獻系列：八大•尋龍記」，搜羅包括暴龍、三角龍、西龍、哈特茲哥翼龍及幼齡蜥腳類恐龍8組物種，惹來一眾本地「龍」友關注。預約系統於今日(6日)零時起進行登記。惟有讀者向東網投訴，有關入場時段於很快便派罄。由於香港科學館要求參觀者必須先網上預約，不少期待入場的恐龍迷只能望門興嘆，敦促館方加開名額或盡快公布新的預約時段。

東網記者今早登錄預約網站，發現網站顯示「暫無可預訂時間」、「此活動暫時售罄，請稍後再查看」等字句，未能預約入場參觀。網站亦未見下批名額何時開放預約。有讀者向東網求助，指相信有不少期待入場的「龍」友，早已撳爛F5(重新整理鍵)，恐怕要換多幾個keyboard(鍵盤)，等待館方更新入場預約時段。

是次展覽將展出珍貴的化石珍品、高完整度的化石骨架、精美的古生物藝術插圖、以高科技製作的影片，以及以科學研究重構的史前最大掠食性恐龍和最大的飛行生物，讓觀眾一睹這個神秘的恐龍失落世界。其中重點展品之一的侏羅紀「異特龍」是被還原得最完整的化石骨架，完整度達99%，僅缺少了尾部末端。另一特色展品「暴龍」，又稱「暴君蜥蜴」，身長達13米，屬於恐龍滅絕前生存至最後的恐龍，擁有專為殺戮而生的強大身體構造，包括能粉碎骨頭的顎部及巨大的牙齒，成為「龍」友打卡之選。