議員促設立基金助北部都會區發展　許正宇：需綜合考慮

目前港府的「未來基金」存放於「外匯基金」中，並不適用作高風險投資。有議員今日(6日)在立法會會議上提出質詢，促港府將本港3條海底隧道「打包」設立「財富基金」，以公私營合作形式投資大灣區及北部都會區項目。財經事務及庫務局局長許正宇指，隧道費收入納入政府一般帳目，一般收入帳目可注資未來基金，會詳細考慮北部都會區造價、制定機制及融資方案。

議員洪雯指開拓未來應讓未來基金獨立運作，不受外匯基金局限。另一議員簡慧敏同樣認為要將未來基金抽離，作彈性投資。許正宇稱，未來基金用於投資未來，大部分在外匯基金，2021年平均綜合投資回報率約9.8%，用於提升生產力、競爭力及爭取合理風險調整活動。在北部都會區方面，會充分考慮發展項目收益，訂立多種融資安排。

許續稱，現時增長組合運作模式，管治委員會由財政司司長擔任主席，訂立中央組合，下設投資委員會，由他挑選合夥人，現時的8個合夥人行業範疇包括醫療、保健、工商、金融等多範疇。合夥人方面需要與香港有關係，例如會將生產線、研發等帶入香港，帶動發展。他又指大灣區、北部都會區等需要規劃投資組合，視乎可能性綜合考慮。