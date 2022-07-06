餐飲集團高層被勒索案續審　事主稱情緒瀕崩潰

餐飲集團董事總經理與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今天（6日）於區域法院續審。男事主X今續作證，在庭上重看他和女被告的WhatsApp對話截圖後，指遭被告咄咄逼人。被告曾威脅印出2人照片四處張貼等，形容被告「不斷疲勞轟炸」，他當時自感「又頹又廢」和不安。在被告被捕後，他須求診心理專科及須服食2至3個月安眠藥。案件今午續審。

被告黃莎莎（31歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，不當地要求X交出50萬港元。X今續於屏風後作供，控方向他展示一系列WhatsApp對話截圖，對話中被告向X要求50萬港元，稱付款後便會刪相。X表示當時他不打算付錢，認為即使照做被告亦不會放手，「畀完又要再畀」，也不相信被告會守承諾刪相。他嘗試壓價至30萬港元和分期付款，但被告威脅說要將相片「周圍貼」。此外，對話紀錄亦顯示被告曾指摘X「呃我上床，當我係雞」，又稱X「癩蛤蟆想食天鵝肉」，指如果X若不解決問題，她便會去X的公司，到時公司「個名就一定臭哂」。X解釋，依他當時理解，「解決問題」的意思即給予款項，指被告威逼利誘、咄咄逼人。

X續供稱，他當時擔心相片會被「周圍貼」，令他寢食難安，稱自己情緒「崩潰、真係會癲架！」，又指自感「又頹又廢」。X指他報警後，於去年10月6日約被告到酒店見面，被告同日被捕。X稱事後他曾向心理科專家求助，服食安眠藥近2至3個月後，精神狀況才好轉，又指「一日未上庭，一日我都擔心」。控方今天又將載有18段從被告手提電話擷取的影像的光碟呈堂，控方播放其中5段，當中顯示1名赤裸上身的男子在酒店床上，X認出片中人為自己，稱當時不為意遭人拍攝，更有另一影像顯示他和被告在酒店床上。被告今天在庭上亦情緒激動、多次抽泣，法官一度要中斷審訊中斷待他情緒平復。

案件編號：DCCC 1146/2021