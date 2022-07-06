12.8萬宗臨時失業支援申請拒批　逾4成涉資料未能證明符合資格

立法會今日(6日)召開會議，有議員提出書面質詢，詢問有關「臨時失業支援」計劃申請者數目及分項數字，勞工及福利局稱，計劃共收到47萬宗申請，而截至6月24日，共批出約34.2萬宗申請，有12.8萬宗申請則未獲批，當中逾4成被拒原因屬申請資料未能證明符合申請資格，其餘不獲批原因則包括月薪、失業/停工日數不符要求等。

勞福局回應議員書面質詢時表示，12.8萬宗申請被拒中，有51,940宗申請資料未能證明符合申請資格，例如沒有提供離職或停職證明等、申請資料無法證明工作處所屬受限於第599F章的指定處所、沒有提供僱主、工作場地負責人或客戶聯絡資料、提供的補充資料與申請表的資料或強積金紀錄有矛盾等。

其餘不獲批原因則包括，有逾3.6萬宗申請於去年10至12月期間，月入不符合2,700港元至3萬港元的要求；逾2.1萬宗涉停工者的工作處所並非第599F章的指定處所；逾1.2萬宗提交申請時，失業/停工日數少於政府規定。當局更指，已行使酌情權審批部分個案，包括只差1、2天便符合30天失業/停工要求，或失業期內從事小量散工，以及採用寬鬆計算方法接納申請人滿足收入門檻。