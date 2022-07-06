童軍總會為高層搞榮休宴　涉違禁聚令明年1月審　主角獲撤控

香港童軍總會被揭在去年4月10日，於香港童軍中心內的酒樓大排筵席，為高層余煥懷舉行榮休晚宴，招待逾百人，涉嫌違反禁聚令及每枱人數限制等。余煥懷等5人，及香港童軍總會和涉案酒樓分別被票控，案件今日(6日)在九龍城法院再提訊。宴會主角的余及另一人獲控方撤控，而其中一名有份付款的統籌者亦獲簽保守行為方式處理，案中餘下的4名被告則將於明年1月9日受審。

7名被告依次是香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau。控方表示撤回余煥懷及Ling Kay Kau的傳票，而梁婉冰則就限聚令已繳交罰款，遂申請梁的案件以簽保守行為方式處理，並撤回梁面對的傳票控罪。梁最後獲准自簽1500港元，守行為15個月。

梁承認的案情指民政署轄下的牌照處，從報章得知香港童軍總會總監俱樂部內的酒樓粵品滙，曾於去年4月10日舉行多人群組聚會，涉違反防疫規例，故派員到該酒樓巡查，檢取了帳單及相關閉路電視片段等。從有關片段可見聚會人數超出當時上限的20人，亦曾有多於4人聚集在同一餐桌，而梁曾走到不同餐桌與他人對話，及以信用卡支付了逾5萬港元帳單。梁承認在宴會上擔當統籌及組織的角色。

案件編號 : KCS 30502-30511/202