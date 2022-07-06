議員倡加注「北水」投資創業板　財庫局：先做好自己

香港金融發展一向備受社會關注。立法會今日(6日)就改革創業板一事進行討論。有議員關注政府會否以「未來基金」或「香港增長組合」投資於創業板，從而增加創業板的資金流入。有議員要求政府和內地探討擴大投資香港創業板。

議員葛珮帆關注，政府會否帶頭利用「未來基金」或「香港增長組合」，投資於創業板，或將其作為種子基金，並與科技創投公司作資金配對，以吸引資金投資於創業板，從而增加其資金流入。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，為避免潛在、實際或觀感上的利益衝突，政府不會參與「未來基金」或「香港增長組合」投資GEM，會交由私募投資機構進行投資。而且，港交所去年在上市委員會下成立專責小組，就創業板的功能和定位展開檢討，不過由於檢討涉及複雜事項，港交所暫未有檢討議定的確切時間表，會在了解市場需求才提出建議。

議員黃英豪要求，局方和內地探討考慮擴大內地機構甚至個人投資者，投資香港創業板，因現時內地只限投資大型和中型企業。許正宇回覆指，現時在主板一些無營利的生物科技公司，其實已經包含在「互聯互通」內。至於能包含在創業板內，他則認為在運用「北水」前應「做好自己工夫」，要做好市場令自己有吸引力。