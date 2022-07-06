立會通過修例　鄉郊代表亦需口頭宣誓

立法會今午(6日)三讀通過《2022年鄉郊代表選舉(修訂)條例草案》，條例草案目的是引入當選為鄉郊代表的人士，在擔任職位簽署書面誓言，宣誓擁護基本法及效忠特區。《條例草案》亦包括與查閱取消登記名單及選舉廣告之釋義有關的技術性修訂，以便與其他公共選舉的安排保持一致。

相關法案委員會主席劉業強表示，委員關注當選人只需簽署書面宣誓的安排，不足以反映宣誓的莊嚴意義，建議以口頭宣誓安排，在監誓人面前宣讀誓言，代替書面簽署。劉又與

與多位議員，要求加緊資格審查把關及設立監誓關節。其中李世榮稱各級選舉都要有底線，應要設立資審會；議員鄭泳舜稱選舉主任層把關不足，不希望再出現；議員黎棟國稱如果制度完善沒有漏洞，都不會設立資審會，強烈要求政府明年選舉後安排要檢討。

民政及青年事務局局長麥美娟稱，候選人資格審查方面，基本法附件一、二已經明確規定，認為選舉主任會考慮相關問題。宣誓方面，她指採用選委會模式書面模式更有效力，因為鄉郊選舉人數眾多，可能書面模式沒有儀式感，但強調法律效力一樣。