涉政總內非禮同事　文員稱有精神病　對與警對話無記憶

政府合約男文員涉嫌在政府總部的政府經濟顧問辦公室內非禮女同事，案件今日（6日）在東區裁判法院續審。辯方反對把被告警誡下的招認作為證據，指被告當日精神病發作，意識混亂，記不起曾向警員說過，因覺得事主漂亮、一時衝動下犯案的話。

30歲被告陳德俊，現時已被解僱。他被控於去年8月2日，在金鐘政總25樓政府經濟顧問辦公室非禮女子X。被告就上述特別事項作供指，案發時他在上址任職支援服務助理，合約期1年。他於18歲時首次精神病發作，須強制住院治療，出院後亦要定期覆診。他在去年7月起開始覺得被人跟蹤、情緒低落及對周遭事物驚懼，加上身邊同事會跟他說有關反對政府防疫政策、及討論《國安法》等言論，令他擔心受到牽連。

被告續指，案發前一晚他失眠及翌日早上服用過多處方藥物，工作時腦海浮現不明聲音，問他「你要邊個？」等，及後便發生本案。他不記得曾向警員說過「一時衝動，畀次機會」、「覺得佢靚」及承認「扯著佢衣領」等說話，並解釋他接受警方問話時一直處於思想混亂狀態。

案件編號：ESCC 1665/2021