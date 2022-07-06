教育局首屆直接錄取計劃　195學生獲八大通知

教育局去年推出學校推薦直接錄取計劃(直接錄取計劃)，以提高大學收生靈活度，8間教資會資助大學亦指定了多個學士學位課程參與。當局今日(6日)公布首屆計劃已完成遴選程序，各大院校在今年中學文憑試成績公布前，向195名獲錄取學生發出直接錄取通知。其中186名學生接受錄取，將於今年9月入讀其所選讀的學士學位課程。

首屆直接錄取計劃共收到403間中學的766份有效提名，參與計劃的8間大學於過去數月為所有學生安排面試，經仔細考慮每位學生的特質後，向上述學生發出錄取通知。獲錄取學生涵蓋的學科範疇廣泛，其中以理學及計算機與工程兩個學科的錄取人數偏高，分別有44人及34人，其次為商科、社會科學、語文與翻譯等。

教育局表示，首屆錄取結果令人鼓舞，讓具有才華而未能在文憑試獲全面評核的本地中學生，有機會憑藉在個別學科或範疇的傑出表現入讀心儀的課程。而第二屆直接錄取計劃將開放予應考2023年文憑試，並於該年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加。