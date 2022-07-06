科大推聯招彈性收生安排　一核心科遜大學最低要求仍獲考慮

本港新冠疫情持續逾兩年，不少學生學習或受影響。適逢中學文憑試放榜，香港科技大學將為2022年經聯招申請入學學生提供更具彈性收生安排，向於文憑試整體表現良好，但其中一個核心科目表現較大學最低入學要求略遜一級的考生，提供特別入學考慮。

科大稱，按最新的入學計數方程式和分數換算方法計算，倘若申請人的文憑試分數高於其所申請的科大課程於2021年聯招入學分數的中位數，並亦將相關選科置於聯招甲組之中，在最新彈性收生安排下，仍會獲校方考慮。本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授表示，希望透過這個新收生安排，為那些有意在港升學且富才華，但可能在這個困難時期考試表現失手的學生提供更多機會。

除彈性收生安排之外，科大亦推出一套全新的收生計分方法，為表現出色的考生加分。根據最新的換算方法，申請人如於文憑試甲類核心或選修科目，或數學延伸部份單元一或單元二中獲得5、5*或5**，其科大入學分數將分別換算成5.5、7和8.5分。