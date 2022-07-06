書展本月20日開鑼　逾700書商參加　展出名家著作及手稿

第32屆香港書展將於7月20日至26日在灣仔香港會議展覽中心舉行，今年的年度主題是「歷史文化，城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶，寫香港故事」點題。連同同場舉辦的第5屆「香港運動消閒展覽」及第2屆「零食世界」，預計共有超過700間展商參與，但有數間書商被拒參與書展，香港貿發局副總裁張淑芬表示不評論個別事件。

張強調貿發局舉辦任何展覽，不一定所有申請都會被接納。而有被拒參展的書商決定自發舉辦展覽，張回應指屬正常情況，不會影響書展認受性。張更表示他們不會審查書籍，只要符合淫審處第一類書規定，即非淫褻、非不雅的書籍，便可在書展出售。張又表示會「溫馨提示」參展書商要確保所展售的書要合法。

今屆書展繼續帶來八大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」等。大會更邀得蔡瀾、劉天賜、沈西城、陳美齡、蘇樺偉等知名作家及名人出席講座和活動。為配合年度主題，設置於會展三樓的「文藝廊」呈獻「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫．特選書目」兩大專區，「歷史文化」專區將會介紹五位香港歷史文化作家，包括丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳(已故)及鄭寶鴻，亦會展示他們的絕版著作、手稿及其他珍貴藏品。