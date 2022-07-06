逾7成受訪者讚過海段方便　乘客呻車廂擠迫　團體籲加密東鐵班次

有關注團體今日(6日)公布東鐵過海段通車後的乘車情況。東鐵綫過海段於今年5月正式通車，總站由紅磡站延伸至金鐘，並增設會展站，乘客可毋須轉乘，由上水直達金鐘，全程車程約50分鐘。有關注團體於5月24至6月30日就市民對新路線的觀感及擠迫情況的看法，向逾千名市民進行問卷調查，逾7成受訪者認為東鐵綫啟用方便交通，惟車廂擠迫情況加劇，建議港鐵加密班次，紓解車廂擠迫情況。

關注團體以電話、站街及網上調查三個形式，訪問了1,238名市民。逾7成市民同意東鐵綫過海段通車後可縮短交通時間。惟過乘客量大幅增加，擠迫情況亦更為嚴重。繁忙時間，連較普通車廂貴1倍的頭等車廂也出現擠擁，乘客只可站立，未能做到頭等車廂提供舒適環境的原意，有6成受訪者認為「取消頭等車卡」可改善擠迫問題。有見及此，有沙田區議員建議港鐵檢討「頭等車卡」政策，考慮研究各種方案如豁免頭等收費、全面擴展「早晨折扣優惠」及增加第10卡車卡等，以平衡舒適度及乘客需要。

另外，有女性乘客反映因車廂擠擁而導致尷尬情況出現，逾5成受訪者贊成在繁忙時間增設女性專用車廂，惟實際操作仍有困難，港鐵可以加以考慮，減少車廂內的風化罪行，並加強宣傳、鼓勵舉報。由於東鐵綫仍未有幕門，港鐵預計將會先在大埔墟站及馬場站增設幕門，團體促請港鐵盡快履行全面加設幕門的承諾，並公布相關進度，避免意外發生。