21/22年度錄逾1500名露宿者　臨時宿位反較19/20年度少

立法會今日(6日)召開會議，有議員關注本港露宿者問題，並提出書面質詢有關露宿者數目統計，據社會福利署建立的露宿者電腦資料系統顯示，2021/22年度有1,564名露宿者，雖較2020/21年度的1,580人略減，惟仍較2019/20年度增逾百人加入露宿行列。面對露宿者人數持續上升，臨時宿位卻未見增加，現時宿位還要比2019/20年度減少。

勞工及福利局回覆議會書面質詢時表示，2021/22年度共錄有1,564名露宿者，原因離不開經濟困難、與家人或其他租客不和及失去原有住所等。資料顯示，第5波疫情期間主要因失業以致無力支付租金的露宿者人數有約548人，與第5波疫情前所登記的約561人相若。另外為露宿者而設的臨時宿位，現時共有620個，包括228個獲社署資助並由非政府機構營辦的宿位，以及392個非政府機構自負盈虧提供的宿位，截至2021年12月，平均入住率約為74%。翻查資料，露宿者數目上升之際，惟近年的臨時宿位數量未有大幅提升，現時的宿位甚至較2019/20年度的635個還要少。

被問到會否增撥資源及社工人手，協助露宿者尋找工作，或早日脫離露宿生涯，勞福局回覆稱社會福利署已於2020至21年度增加資源，優化現有對露宿者的福利支援服務，包括加強對服務隊及邊緣社群支援計劃的專業和督導，而社署亦會繼續密切留意露宿者的福利服務需要。另外社署資助的三隊露宿者綜合服務隊亦會進行外展探訪，同時考慮到疫情最新發展，將多加留意服務需要及緊急援助金的使用情況，以靈活處理撥款安排；社署亦會在有需要時增加緊急援助金撥款。