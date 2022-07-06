2男女認前年apm商場非法集結　今被判囚8周

有網民於2020年6月30日在觀塘apm商場發起「和你Sing」活動，數十名市民應召聚集，警方在商場內拘捕4人。其中1男1女被控非法集結罪，2人於2周前承認控罪，今日（6日）在觀塘裁判法院接受判刑。裁判官劉淑嫻認為案件涉及社會事件，有預先計劃，最終判2人監禁8星期。

2名被告為黃楚婷（27歲、網絡工程師）及張仲綸（32歲、文員），2人被控於2020年6月30日，在香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城第五期apm內與李君濓及其他身份不詳的人參與非法集結。今天黃的律師進一步求情，指其背景報告正面，報告內容顯示黃由中學至大學成績優異，大學一年級開始做不同工作，至今天成為網絡工程師。她當時在案發地點出現是為表達意願，現深感後悔。她現時的職業是她夢想的職業，服刑後會繼續進修，冀法庭能合法合情的情況下給予被告較輕刑期。

裁判官判刑指，今次示威活動是有預先計劃，參與人數約100人，沒有證據顯示2名被告有暴力行為。今次示威活動持續50分鐘，沒有商舖受到襲擊和損毀。案發當時黃搖旗吶喊，張則揮動黑色旗幟和叫口號，沒有證據顯示兩人裝束是暴徒裝束。裁判官指加刑因素是案件發生於商場內，影響商戶及其他顧客。裁判官以10星期監柰作量刑起點，加刑3.5星期，因2人認罪減刑至9星期；另外因2人品格正面，獲酌情再扣減1星期，最終判2人入獄8星期。

案件編號：KTCC 657/2022