今增2815確診　包括143宗輸入個案　多一名患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(6日)新增2,815宗確診，包括143宗輸入個案，另昨日(5日)再有一名患者離世。今有239宗學校呈報個案，來自209間學校，包括193名學生及46名教職員。另外，殘疾院舍基督教懷智服務處元州宿舍出現2宗個案，院內60人列緊密接觸者需檢疫。至於昨日公布出現個案的香港佛教醫院護養病房，今日再多一名清潔工、9名同房病人染疫，群組累計14人染疫。

輸入個案中，118宗經核酸檢測確診、25宗經快測確診。個案包括79宗於機場確診，49宗於檢疫設施中發現；15宗於完成檢疫後個案，當中大部分人CT值高，即病毒量低；個案中有50宗是英國抵港。本港今日新增19宗BA.2.12.1個案，其中16宗為本地源頭不明個案，3宗與其他個案相關；另有22宗BA.4或BA.5個案，有10宗是其他個案相關，包括兩名觀塘食肆「為食火鍋」員工。另外，有8宗是早前個案的家人或與早前個案同一大廈，另有7宗源頭不明個案。張竹君表示，中心見到BA.4的比例逐漸上升，由6月21的日0%上升至近日的1%，擔心可能會有再次感染的情況。

至於佛教醫院方面，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，其感染情況仍有待調查，但打算加強病人入院篩查情況。關強調局方重視院內感染情況，建議若有不適需盡快求醫，及不要單依賴快測。而截至昨日，本港有709宗BA.2.12.1個案，495宗BA.4/5確診及疑確診個案。