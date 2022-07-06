女病人隨時猝死　葛量洪醫院作緊急換肺呼籲

一名32歲性格活潑、曾任深切治療部的健康服務助理及腎科助理吳淑賢(Lulu)，患上嚴重肺動脈高壓，隨時有猝死風險，現時危在旦夕。有心臟內科副顧問醫生今日(6日)強調，Lulu的病情「今日不知聽日事」，要與時間競賽，急需換肺，若併發多器官衰竭便錯失移植時期。她屬目前於同血型及體型的病人中，位列移植名單首位。Lulu的姐姐聲淚俱下表示，妹妹自細多病，由110磅「鍾意整嘢食嘅為食肥妹仔」，因病體重下降至約80磅，懇求獲得合適腦幹死亡的捐贈者移植，讓仍有康復意志的Lulu，可堅持在移植後，「想食咩都可以」。

葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖表示，Lulu於2014年確診屬自身免疫疾病的「混合型結締組織疾病」，身體不同地方受影響，有覆診及接受相關治療。不過她於2019年起，該病令其肺動脈出現病變，出現併發的肺動脈高壓情況。其心臟由右心到血管出現不正常阻力，血液循環困難，「唞氣都難」，令右心要用更多力，當心臟不能受壓力、心肌能變差時，「心臟會太攰，或會猝死」。2021年3月Lulu的情況惡化，獲轉介至葛量洪醫院接受肺移植評估，也合適作移植步驟。同年12月被列入肺移植輪候名單。不過，由上月27日起，吳的情況持續反覆、惡化，併發右心衰竭，出現心律不整，需入住心臟加護病房，並使用強心藥「撐住」。現時，她出現腹水、血壓不穩，更無法進食，身型消瘦，站在死亡邊緣。

另一副顧問醫生甄詩韻公布本港肺移植手術宗數，去年全年只有14宗，其中13宗為雙肺移植，1宗為單肺移植；今年至今則只有4宗，均為雙肺移植。而相關移植的存活率高，本港相關患者的5年存活率數據較全球為高，有7成。不過，目前仍有18人在輪候，因此希望提高市民對器官捐贈的關注。若有合適的捐贈者，即屬A型或O型血、肺容量相若，而成功配對後，會安排Lulu到瑪麗醫院心胸外科做移植手術。Lulu姐姐指，Lulu一生的志願是服務他人，希望戰勝病魔後，在職業上幫助他人。表姐夫Thomas亦指Lulu一直努力學習，不時會在工作上向他請教，期望她能盡快康復，重過正常生活。