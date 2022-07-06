「羊村」繪本煽動案　控方舉證完畢7.18結案陳詞

香港言語治療師總工會5名時任成員被控發布3本有煽動成分兒童繪本之案件，今天（6日）在區院續審。控方讀出承認事實，指牽涉本案的時任工會理事黃凱晴在去年7月21日離港，翌日警方便拘捕5名涉案被告。法官裁定控罪表證成立，所有被告都不會自辯或傳召證人。控方希望押後進行結案陳詞，但辯方冀明天就展開，認為不應再拖延，否則對已還押約1年的被告非常不公。法官最終把案押後至7月18日讓雙方陳詞，屆時亦會處理憲制議題的爭議。

5名被告依次是工會主席黎雯齡（25歲）、副主席楊逸意（27歲）， 秘書伍巧怡（28歲）、司庫陳源森（25歲）及理事方梓皓（26歲）。控辯雙方承認事實指，工會曾就3本繪本派發親子共讀指引，建議家長多發問開放式問題，鼓勵孩子回應，例如問他們「如果你嘅屋企畀人破壞，你會點做」，並援引生活例子，目的是將書中內容與生活聯繫。此外，部分被告曾接受《蘋果日報》等媒體訪問，他們曾指，冀透過開放式問題，讓小孩抒發感受，又直言「希望任期內出得幾多（繪本）得幾多」。

而案中唯一證人、警員鄭偉晴（音譯）作供指，他有份調查3本繪本的內容，其中有繪本中曾寫到「2019年10月1日，中學生畀警察以實彈射中胸口」、「2019年10月4日，中學生畀警察以實彈射中大腿」，鄭經調查後，確認在2019年10月1日，男子曾志健在荃灣大河道因參與暴動而受槍傷，他被起訴後缺席法庭聆訊，因而被通緝；另於2019年10月4日，一名少年在青山公路元朗段因參與暴動而受槍傷，結果被判入教導所。另外，他指出，工會的社交平台最後一次更新是在去年7月4日。

案件編號：DCCC 854/2021