3女子涉行人隧道貼海報被控　1人今認罪2人10月受審

3名女子涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內張貼海報，以及管有鎅刀等。她們在事隔逾2年後，分別被控刑事損壞及管有物品意圖或摧毀財產共3罪。案件今天（6日）在九龍城裁判法院再提堂，其中1人承認刑事損壞罪，裁判官指考慮到當時的社會氣氛及環境，事件背景嚴重，而此類案件的判刑亦嚴厲，遂把該被告還押至本月20日判刑，期間待索閱其社會服務令報告。

3名被告依次為陳素賢（30歲、商人）、譚雯雯（27歲、工程師）及彭紫玲（28歲、文員）。陳被控1項刑事損壞罪，指她於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內無合法辯解而損壞屬於香港政府隧道內的牆壁，用膠水將海報貼在牆上，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。譚和彭分別被控1項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，分別被指譚被指保管或控制噴膠、牆貼紙等。陳今認罪，另外2人則否認控罪，並將於10月12日審訊。

陳承認的案情指警方當晚接到投訴，指有約15人在涉案隧道貼海報，遂派員前往查看。而在隧道中人見有警方到場，便拋下物品四散，警方在隧道外截停陳，陳在警誡下稱與姊姊途經看見他人在貼海報而幫忙。辯方求情指被告有充分悔意，她在健力運動上曾作為香港代表，且熱心義工服務，希望承擔責任，為社會作出補償，並願意賠償逾8000港元的部分牆壁維修費用。

案件編號 : KCCC 7/2022