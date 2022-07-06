新葡京酒店圍封涉逾500人　政府：視情況推全市禁足

澳門爆發新一波疫情，先後有酒店及購物中心出現確診個案，衞生部門派人到場圍封檢疫。旅遊局公共關係處處長藍同好今日(6日)表示，昨晚(5日)被圍封的新葡京酒店，現時裏面有500多人檢疫中。至於政府會否就疫情宣布全市禁足，警察總局警務聯絡及公共關係處處長張健欣表示，會視乎醫療當局評估，重申市民毋須擔心，倘有有關措施會適時公布。

藍同好表示，當局目前已為新葡京酒店的公共區域消毒，為酒店內的人士安排房間及膳食。針對有消息指昨日新葡京內有賭客收到將圍封的消息提前離開，衛生局傳染病防控處處長梁亦好表示，當局做過風險評估，新葡京酒店是住宿設施，酒店和附屬設施會共用設施，疫情主要發生在酒店員工，而員工與住客接觸較多，風險較高。娛樂場顧客和不同設施接觸較少，因此允許離開。當局有對離開人員作出登記，有需要追蹤時會有相關資料。

此外，四季名店一樓自7月4日起關閉，梁亦好指四季名店2樓昨出現一個確診個案，因此當局今日要求2樓及M樓相應商店關閉。她又稱，現時四季名店的絕大多數店舖已關閉，只有個別商舖仍然營業。而衛生局今日亦發出通告，壹號廣場至少有6名工作人員確診，主要涉及保安人員，當局已命令廣場所有店舖由今日下午3時至下周二(12日)午夜12時關閉7天，所有工作人員不得在廣場或其他地方上班，並須在第1、3、5和7天接受檢測。