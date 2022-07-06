港男高雄投資遭騙1540萬新台幣　台警逮6人

一名住在台灣高雄的李姓香港男子去年收到「宏達資本」假投資短訊，誤墮詐騙集團陷阱。對方以假公司設置投資網站騙財，李男前後投入1,540萬元（新台幣，下同，約405萬港元），最後無法拿回資金，才發現受騙。警方周三（6日）公布調查發現被害人至少逾70人，逮捕6名疑犯，已移送偵辦。

60多歲的李男今年1月報警指，去年11月收到陌生釣魚短訊，邀他加入股票投資網站可大幅獲利，被吸引的他投入大量金錢，直到1月要求拿回資金時，對方以不同理由不斷推託，他才驚覺被騙並趕緊報警。高雄市警察局刑警大隊15分隊、內政部警政署刑事警察局偵八大隊第6隊等單位組成專案小組，查出該假投資網站成立約一年，追查出多名負責聯絡目標的中間人。

被捕者包括一對李姓姊妹，警方在她們的台南住處搜查時，在姊姊房間內搜出37萬元（約9.6萬港元）現金。雖然她供稱這些錢是經營網拍賺來，否認擔任中間人，但警方根據她的金流和相關證據，認為她嫌疑重大。警方另在高雄和台南抓獲另外3男1女，並扣查3部犯案用的手機、銀行約定帳戶申請單、印鑑、存摺、提款卡、贓款40萬元（約10.5萬港元）等。全案依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。

駐台記者郭良傑報道