3人被控三罷日旺角非法集結　其中1人今認罪候判

2019年11月11日，有人在旺角及大角咀一帶示威，事隔近2年半，有2女1男被控非法集結，其中1人另被控刑毀交通燈。案件今天（6日）在九龍城裁判法院再訊，被指毀壞交通燈的男子認罪，還押至7月20日判刑，期間為他索取背景報告。同案另外2名女被告則暫毋須答辯，案件押後至8月15日再訊，以待控辯雙方作出商討。

3名被告依次為陳雯欣（23歲、女、設計師）、吳卓賢（24歲、女、侍應）、張焯棋（23歲、男、消防設備技術員），他們共同被控1項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在亞皆老街、塘尾道、詩歌舞街一帶，連同其他身份不詳的人集結在一起；張另被控1項刑事損壞罪，指他於同日在旺角櫻桃街與塘尾道交界損壞屬於路政署的交通燈。張今承認2罪，求情指他初犯，有良好背景，願意全數賠償交通燈的維修費用。律師亦指張非帶領或號召角色，案中亦沒人受傷，望法庭輕判。

張承認的案情指當日有示威者響應「大三罷」，在旺角、大角咀一帶聚集並堵路。期間張以物件擊碎交通燈，並有人以傘掩護他，張及後被截停拘捕。案中有3支交通燈被損毀，維修費用共2.8萬港元。

案件編號 : KCCC 1059/2022