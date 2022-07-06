2男認淘大商場衝突中襲警阻差　還押2周候判

2019年9月14日有大批人士到淘大商場集會，期間有不同意見市民發生肢體衝突，多人被捕。其中2名被捕男子事後分別被控襲警及阻差辦公。案件今日（6日）在觀塘裁判法院再提訊，2人承認控罪。裁判官劉淑嫻把案件押後至7月20日判刑，期間為2被告索取背景報告，另為其中1名年僅19歲的被告索取勞教中心報告，期間2人須還押懲教署看管。

2名被告為送貨員郭卓其（19歲）及室內設計師張偉保（34歲）。郭今認襲擊在正當執行職務的警務人員罪；張則承認阻撓在正當執行職務的警務人員罪。案情指2019年9月14日，一群親北京人士清理九龍灣觀塘道附近的「連儂牆」。大約下午2時，數百名親北京支持者聚集在淘大商場，揮舞中國國旗及唱國歌。約1小時後，一群身穿黑衣的反政府示威者進入商場，與親北京支持者衝突。 在下午3時05分，警方到達現場進行驅散，警員在淘大商場地下中庭用擴音器發出2次警告，宣布集會為非法集會。約下午3時半，當警員追趕從淘大廣場逃向牛頭角道的示威者時，2名警員攔截到1名身份不明的示威者，在攔截過程中，被告郭卓其用右腿踢了1名警員的背部2次。另一被告張偉保則在案發時成功逃離現場，但經警方調查後於2019年09月17日被捕。在警誡下，張說「當時個差人係用膠索帶纏住男人，其他就無野補充喇」。他在隨後的錄影會面中，否認在逮捕過程中襲擊或妨礙警察，但現在就承認阻差辦公罪。

案件編號：KTCC 661/2022