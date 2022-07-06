大埔屋苑驚現蛇蹤　壯漢自告奮勇夜擒巨蟒

網傳一段眼鏡男勇擒巨蟒的影片獲網民激讚。該名捉蛇勇士今日(6日)在Facebook群組「大埔Tai Po」交代事件來由，事緣前晚(4日)有街坊以Whatsapp訊息通知其住所花園附近出現巨蟒，且蛇蹤已發生近2周，更在昨天(5日)吞食村內的一隻家貓。居民報警求助無門，輾轉聯絡到事主這位「蛇王」，委託其代為捉蛇，所幸最終不負所望，成功擒獲巨蟒，事主及後在網上分享「捉蛇」的心路歷程。

涉事蛇王「Ivan Gor Gor」今日凌晨在Facebook分享其捉蛇經過，「我嘗試趴下去捉，但巨蟒迅速反方向逃去，我只好拼老命的壓住牠那粗到雙手包不住的蛇身，最後一直跟到瓦礫堆中，我連站也站不穩，一見蛇頭外露便撲前抓着，跟巨蟒角力一番以消耗其體能，終於成功捕捉並入袋。」情節驚險，更有影片佐證。據片中可見身形壯碩的事主正與一條重約50公斤的巨蟒纏鬥10多秒，拉鋸期間男子頸部被纏，連眼鏡都幾乎剝落，看得網民心驚肉顫。所幸蛇王最終將其成功擒獲，並送至大埔警署處理。他事後表示，「我懷着比『蛇王芬』堅毅的決心，出盡九牛二虎食奶洪荒之力，面帶有如『蛇王龐』般的表情，終於成功找到和捕捉近日在大埔某村出現並令村民感到困擾的巨蟒。」網民對於事主「捉蛇」的義舉紛紛表示讚揚，「條巨蟒真係唔惹小，感謝為大埔出分力，真係好大嘅力量，條蛇仲粗過大髀」、「大埔有你真好，我哋住村真係好怕見蛇。」

除分享「捉蛇」經過外，事主亦大訴其對於自然保育的看法。「如果緬甸蟒是捕食豹貓而不是家貓，才是正常的食物鏈，難道大家還在猜疑我的用心和提醒嗎，大蛇會獵殺流浪貓；流浪貓會獵殺小蛇，此乃違反自然界法則的畸形食物鏈，是人類多年來一直放任寵物流浪和遺棄寵物而造成的。」字裏行間充斥對大自然保育的熱忱，令人敬佩。更可貴的是事主這次「捉蛇」屬無償性質，「警員告知我這特別處理案件是不會獲發蛇王工資的，我說：明白的，今次不是由警方召喚我捉蛇，是我自願性質的，我做事就是這樣，一切以動物福利為先！」，「事了拂衣去，深藏功與名」的行為實在值得尊敬！