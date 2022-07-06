南港島綫5月一日故障兩次　港鐵指信號不良引起

港鐵南港島綫海洋公園站今年5月時一日內發生兩宗事故，先後有兩列列車運行不暢順，並觸發安全裝置保障而短暫停下。港鐵今(6日)公布調查結果指，起因是無線網絡信號短暫接收不良，導致列車未能順暢地與軌旁信號系統連繫。港鐵已採取多項改善措施，而機電署認同事故不涉及行車安全。

首宗事故事發於5月23日下午1時10分，該綫一列往金鐘方向的列車在海洋公園站附近出現運行不暢順。列車短暫停下後，需改由人手操控慢速駛入車站月台。同日下午1時25分，下一班列車亦出樣同樣情況。該列車在月台停定後，車務人員按控制中心指示，回復至全自動列車控制模式，但列車卻在未有進行上落客程序下，開始慢速向前行駛。車務控制中心和車務人員見狀後，按程序停定列車並駛回月台上落客。港鐵指，受事故影響的列車共涉及約300名乘客，其行程延誤最多約19分鐘。

港鐵指，南港島綫採用全自動列車控制系統，自2016年年底通車以來運作一直大致暢順。港鐵已進行相關改善措施，包括已更換涉事的無線網絡設備，轉交供應商作深入分析；在沿綫進行信號接收測試，確保設備運作正常；及正準備在適當位置加裝相關無線網絡信號設備，增強網絡信號強度並加大網絡冗餘，提升接收能力。