海關截貨船檢150萬元走私食材及活珊瑚　貨種繁多如小型超市

海關通過情報收集及分析，懷疑有走私分子在本港南面水域利用貨船從事走私，經深入調查後，昨晚(5日)採取反走私行動，由有組織罪案科、情報科聯同港口及海域科在長洲一帶水域部署監察。行動期間，關員發現一艘可疑貨船在海面行駛，於是派出兩艘高速截擊艇進行截查，並在貨船上檢獲一批未列艙單的食材及懷疑受管制活珊瑚。該批貨物總重近9噸，估計市值約150萬港元，海關現時拘捕3名男子(34至69歲)，包括貨船船長、輪機操作員及負責人。案件仍在調查中，關員會積極循貨物源頭、船隻擁有人是否涉案等方向作出追查，不排除有更多人被捕。

港口及海域科督察蔡賢銘講述追截經過，指同事接獲貨船出沒訊息後，立即透過海關的雷達監控指揮中心，分析目標貨船的航速、航向及海面水流，從而鎖定對方的逃走路線，派出高速截擊艇到適當位置追截。當雷達偵測到貨船向南面水界方向行駛時，截擊艇利用速度上的優勢，不足兩分鐘已抵達相關地點，並在僅距水界一海里的位置截停船隻，同時亦留意到該船並無亮起航行燈，嚴重影響海上安全。

有組織罪案調查科督察康恩指出，經初步點算後，發現船上的懷疑走私物品包括和牛、海鮮、海膽、刺身、蔬果及活珊瑚等，當中大部分為食材，本應長時間放在適當溫度儲存，否則有可能使質素變差甚至變壞，惟涉案貨船並無任何冷凍設備或儲存裝置，食材品質難作保證，若然消費者購買食用，有機會威脅健康。另外，本案與以往的水路走私案有所差異，私梟往常傾向一次過運送同一種類物品，相信是先運往儲存中心或中轉站，再送抵目的地，但本案貨物種類繁多，猶如將小型超級市場放上貨船，至於物品數量則相對較少，估計打算直接運赴目的地。海關不排除在一連串凌厲打擊海路走私的執法行動下，迫使私梟改變策略，藉由「螞蟻搬家」減少損失。