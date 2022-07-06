雙程證漢殺妻案　被告稱妻拒同床寧與其他男人睡

持雙程證六旬漢肖春強被控在家殺妻一案今天（6日）於高院續審。控方播放被告與警方進行的錄影會面紀錄。被告於會面時稱案發前，死者曾因他買餸時買太多生果太少豬肉而責備他，他則反指死者與其他男人睡卻不願與他同睡。此外死者曾以廣東話指罵他「仆街」，但他不明白其意思。

現年66歲的無業被告肖春強，被控在2019年11月14日，在香港謀殺其當時55歲的妻子王鳳桂。被告與警方做錄影會面時說客家話，要由傳譯翻譯成廣東話。經羅湖過關回港時被捕的被告向警強調，自己是投案自首。他稱早於1995年，已在梅州興寧親戚開的髮廊認識當髮廊妹的死者，他知死者曾結過婚且有子女。他於2017年在香港與死者結婚。他又稱由案發前約4年起，他因常有偏頭痛故沒有再工作，但他有錢時會支付死者生活費。他指死者在她居住的屋邨任清潔工，他一辦到雙程證便會來港與死者同住，每次逗留2個多月，且會負責買餸煮飯。

他指死者脾氣比自己暴躁，而且為人「奄尖」。他指2人關係不佳，經常吵架，但爭執與金錢無關。自己曾給予死者10萬港元作生活費，案發前亦曾試過一次因2人吵至須報警。被告指案發前約3天，他剛從內地來港，11月13日死者於晚上7時放工回家，便責罵他1日前買餸買太多生果太少豬肉，被告反指摘她與其他男子睡覺不與他同睡，但因這時有其他人到他們家打麻雀，2人遂暫停罵戰，至凌晨1時許雀友離開後才繼續爭吵。死者以廣東話罵他「仆街」，他不懂並詢問其意思，死者則稱即客家話的死剩種。案件明天（7日）續審。

案件編號：HCCC 337/2020