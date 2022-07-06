元朗電纜橋起火成因未明　中電：無迹象顯示由不當行為引起

中電一條電纜橋上月21日因大火倒塌，導致元朗、天水圍及屯門大規模停電，中電表示至今仍未能確定事故成因。停電發生14天後，中電今日(6日)向政府提交進一步報告，指過去兩周一直配合調查工作，與相關政府部門保持緊密溝通，並聯同多個部門於上月26日到肇事現場進行視察及搜證，但多項化驗和分析結果未完備前，未能確定事故起火的成因。

報告指，事故當天發生前，中華電力供電予元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。根據中電與消防處在上月26日視察後的討論，以及隨後與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象，顯示今次起火事故是由不正當行為所引起；而電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因；以及縱然事故當日天氣炎熱，但天氣這環境因素不被視為促成今次事故的成因。

中電指，事故發生後已即時審視肇事電纜橋外的4條電纜橋，確認其運作正常，並即時檢視各電纜橋及內部設備的狀況外，還加強巡視及檢查，以及會為電纜橋加強保安和加裝防火裝置。中電工程人員於事故後日夜趕工，全力進行新高壓電纜的鋪設工作，並於6月24日、27日及28日分別為三組13.2萬伏特高壓電纜通電，令區內電網的供電能力回復正常。