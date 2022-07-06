73場所納檢涉13間食肆　慈雲山中心元氣壽司上榜

再增73個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該73個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。另外，政府明日將於黃大仙天馬苑重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.西灣河嘉亨灣2座

2.鰂魚涌康山花園3座

3.柴灣環翠邨怡翠樓

4.青衣牙鷹洲街3號青雅苑

5.屯門新圍苑新奐閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.土瓜灣美光街30號安和園安寧大廈

2.北角丹拿道44-50號友福園

3.馬鞍山新港城海濤居3座

4.鰂魚涌康怡花園P1座

5.沙田禾輋邨順和樓

6.屯門大興邨興昌樓

7.紅磡鶴園街8號煥然懿居1座

8.屯門藍地豫豐花園3座

9.屯門屯門鄉事會路88號天生樓

10.土瓜灣美景街2號美景樓1期

11.元朗朗屏邨喜屏樓

12.東涌東堤灣畔9座

13.將軍澳翠林邨康林樓

14.上水新成路21號金湖居

15.屯門山景邨景樂樓

16.黃大仙天馬苑駿昇閣

17.東涌裕東苑新東閣

18.大埔太和邨喜和樓

19.藍田啟田邨啟仁樓

20.粉嶺祥華邨祥德樓

21.大埔大元邨泰怡樓

22.大埔寶雅苑逸和閣

23.大圍隆亨邨慧心樓

24.將軍澳雍明苑潤明閣

25.脷洲鴨脷洲邨利澤樓

26.東涌迎東邨迎福樓

27.牛頭角彩福邨彩樂樓

28.秀茂坪寶達邨達峰樓

29.上水寶石湖邨紫晶樓

30.黃大仙黃大仙上邨啟善樓

31.將軍澳厚德邨德富樓

32.香港仔田灣邨田康樓

33.柴灣小西灣邨瑞明樓

34.天水圍天晴邨晴海樓

35.沙田沙角邨銀鷗樓

36.粉嶺雍盛苑雍華閣

37.葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

38.大埔天鑽1座

39.青衣宏福花園4座

40.馬鞍山富安花園12座

41.屯門建生邨裕生樓

42.將軍澳安寧花園5座

43.馬鞍山錦豐苑錦菱閣

44.藍田康雅苑杏雅閣

45.鴨脷洲利東邨東平樓

46.將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

47.東涌滿東邨滿泰樓

48.大圍豐盛苑富盛閣

49.大埔運頭塘邨運亨樓

50.香港仔田灣邨田健樓

51.葵涌葵康苑葵明閣

52.天水圍嘉湖山莊賞湖居1座

53.將軍澳富康花園3座

54.天水圍天逸邨逸浪樓

55.鑽石山鳳德邨硃鳳樓

56.上環東街53號地舖 Oldish

57.紅磡黃埔天地美食坊地下G01號舖 鮮芋仙

58.牛頭角淘大商場2期地下G211-214號舖 囍運冰室

59.馬鞍山錦英苑錦英商場LG1 大家樂

60.跑馬地奕蔭街9-11號地下 祥興咖啡室

61.灣仔柯布連道30-32號地下 上海三六九菜館

62.將軍澳東港城1樓106號舖 星巴克咖啡

63.慈雲山慈雲山中心1樓109號舖 元氣壽司

64.旺角通菜街109號地下潮成園手打魚蛋大王 潮成園手打魚蛋大王

65.跑馬地景光街19-21號珍慶樓地下 正斗粥麵專家

66.跑馬地黃泥涌道1A號怡豐大廈LG樓1號舖 牛奶冰室

67.銅鑼灣利舞臺廣場16樓B舖 新寧餐廳

68.中環機利文新街32-34號A舖 忠記粥品